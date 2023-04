Jetzt gibt's für Senioren Kaffeestunden auf der Terrasse

Neben dem Kreisseniorenwohnheim St. Andreas in Babenhausen wurde eine kleine Terrasse angelegt. Ehrenamtliche des Vereins "Bürger unterstützen Senioren" bewirten die Bewohner.

Der Frühling naht mit großen Schritten und lädt ein, auf dem Balkon, auf der Veranda oder im Garten die wärmenden Strahlen der Sonne zu genießen. Für die Bewohner des Kreisseniorenwohnheims St. Andreas und deren Angehörige steht dafür in Babenhausen künftig die erweiterte Terrasse östlich des Gebäudes zur Verfügung. Auf Initiative von Manfred Lingens, Vorsitzender des Vereins "Bürger unterstützen Senioren" (BuS), wurde ein kleines Teilstück der bisherigen Rasenfläche gepflastert. Jetzt können Bewohner auch mit Gehhilfen oder Rollatoren selbstständig ins Freie gelangen und den Aufenthalt an einem schönen Plätzchen genießen.

Ehrenamtliche bewirten die Senioren in Babenhausen mit Kaffee

Nach Erhalt der Genehmigung für die Verwirklichung seines Vorschlags konnte Lingens von Firmen und Privatpersonen Spenden in Höhe von 4000 Euro sammeln. Den Restbetrag der sich auf 6715 Euro belaufenden Pflasterung steuerte der Landkreis Unterallgäu als Träger der Einrichtung bei. Um den Seniorinnen und Senioren und ihren Angehörigen ein paar gemütliche Stunden zu ermöglichen, findet jeden Freitagnachmittag in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr auf der Terrasse oder bei schlechtem Wetter im Aufenthaltsraum eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen statt. Dafür stellen sich Mitglieder von BuS ehrenamtlich in den Dienst der guten Sache. Der erste Kaffeenachmittag für Bewohner und Angehörige des Kreisseniorenwohnheims findet am Freitag, 14. April, ab 14 Uhr statt.