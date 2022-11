Jugendliche beschädigen Süßigkeitenautomaten in Babenhausen

Mit Gewalt versuchen zwei Jugendliche in Babenhausen, an Süßigkeiten zu kommen. Doch ihnen geht es offensichtlich nicht nur darum, diese zu konsumieren.

Auf einen mittleren dreistelligen Betrag wird der Sachschaden geschätzt, den zwei unbekannte Jugendliche an einem Süßigkeitenautomaten in Babenhausen angerichtet haben. Nach Polizeiangaben schlugen die beiden männlichen Jugendlichen am Freitag gegen 23.30 Uhr unter anderem mit einem Fahrrad gegen einen der beiden Automaten bei der Waschanlage an der Memminger Straße. Durch die Gewaltanwendung fielen Süßigkeiten heraus. Diese aßen die Täter jedoch nicht alle. Einen Teil davon steckten die Jugendlichen in den Schlitz für die Geldscheine, um diesen zu verstopfen. Am Samstagabend, 26. November, wiederholte sich laut Polizeibericht der Tathergang, jedoch konnten diesmal keine Süßigkeiten entwendet werden. Die Polizeiinspektion Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08331/100-0. (AZ)