Babenhausen

vor 18 Min.

Jugendsinfonieorchester holt die Alpen in die Babenhauser Schulaula

Unter Leitung von Carolin Nordmeyer zeigten die mehr als 100 Mitglieder des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters in der Aula des Babenhauser Schulzentrums Einblick in ihr bewundernswertes Können.

Plus Den jungen Musikerinnen und Musikern gelingt bei ihrem Konzert das Kunststück, Bilder aus der freien Natur in den Köpfen des Publikums entstehen zu lassen.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Sonnenaufgang, Alm, Wasserfall, blumige Wiesen, Gipfelblick und aufsteigender Nebel: Solche Eindrücke kann man eigentlich nur in freier Natur genießen. Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester hat noch viel mehr bewegenden Impressionen mit faszinierenden Klangbildern in die Aula des Schulzentrums Babenhausen gezaubert. Mit der Aufführung der „Alpensinfonie“, der sinfonischen Dichtung von Richard Strauss, bescherten mehr als 100 motivierte junge Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Carolin Nordmeyer ein atemberaubendes Klangerlebnis.

Nach einer intensiven Probenwoche haben die in der Jugendbildungsstätte Babenhausen untergebrachten talentierten Jugendlichen mit Unterstützung von Dozenten ein Programm erarbeitet, das die zahlreichen Besucherinnen und Besucher fesselte und begeisterte. Das Konzert in Babenhausen war quasi die Generalprobe, bevor der große Auftritt im ausverkauften Kongress am Park in Augsburg stattfand.

