Babenhausen

vor 18 Min.

Kameradschaft ist bei der Feuerwehr Babenhausen das höchste Gut

Plus Feuerwehr Babenhausen blickt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Einer der 147 Einsätze ist ein besonders schrecklicher für die Kameradinnen und Kameraden.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Aus einem arbeitsreichen Alltag mit 147 Einsätzen und 2772 Personenstunden wurde die Feuerwehr Babenhausen durch den Unfalltod ihres stellvertretenden Kommandanten Harry Polzer im vergangenen September auf grausame Weise „zeitweise aus der Bahn geworfen“. Diese Feststellung von Kommandant Jürgen Gottwald zu Beginn seines Jahresberichtes prägte die gesamte Dienstversammlung der kommunalen Wehr sowie die anschließende Jahresversammlung des Feuerwehrvereins.

Eine große Reihe von Ehrungen und Ernennungen prägte die Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Babenhausen. Foto: Wilhelm Schmid

Gottwald betonte bei dieser Gelegenheit auch, dass der schreckliche Todesfall aufgezeigt habe, „wie wichtig die Kameradschaft und der Zusammenhalt in der Feuerwehr“ sind. Dafür sei er sehr dankbar. Die Harmonie in der gesamten Mannschaft zeigte sich in der Nachwahl eines neuen Kommandanten-Stellvertreters, als Thomas Ritz mit sämtlichen 47 abgegebenen gültigen Stimmen und damit einstimmig in dieses Amt gewählt wurde. Weitere Schwerpunkte des Kommandantenberichts waren der Hinweis auf die Einrichtung einer Kooperation von 18 Feuerwehren aus der Verwaltungsgemeinschaft zum Zweck der Schlauch- und Schutzkleidungspflege, wofür die benötigten Gerätschaften einschließlich Schlauchprüfanlage mit einer Förderung von 85 Prozent durch den Freistaat Bayern beschafft wurden. Die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20 für ein momentan 34 Jahre altes Tanklöschfahrzeug wurde vom Marktgemeinderat beschlossen, sodass derzeit Kontakte mit den Herstellerfirmen im Gange sind. Das Fahrzeug wird rund 600.000 Euro kosten, wovon 260.000 Euro in Zuschüssen zu erwarten sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen