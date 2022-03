Babenhausen

Kein Fleisch in der Jubi Babenhausen: ASM-Chef Pschierer storniert Buchung

Plus Die Jugendbildungsstätte Babenhausen setzt jetzt auf rein vegetarische Verpflegung. Landtagsabgeordneter Pschierer macht seinem Unmut darüber Luft.

Von Sabrina Karrer

Mit Grünkernbratlingen habe er überhaupt kein Problem. Auch nicht mit Tofuschnitzel. Das will Franz Josef Pschierer dann doch gleich mal klarstellen, als ein Kommentar nach dem anderen unter seinem Facebook-Post aufpoppt. Er wettert darin gegen die Jugendbildungsstätte Babenhausen. Die setzt künftig auf eine rein vegetarische Küche. Eine Entscheidung, die offenbar nicht jedem schmeckt. "Was soll der Schwachsinn? Das ist für mich reinster Populismus", schreibt der Unterallgäuer CSU-Landtagsabgeordnete und Staatsminister a. D. bissig - und lässt prompt eine Reservierung stornieren. Was sagt die "Jubi" dazu?

