Junge Männer bezahlen Taxifahrt von Babenhausen nach Kellmünz nicht

Zwei junge Männer lassen sich mit dem Taxi nach Kellmünz chauffieren. Dort steigen sie unter einem Vorwand aus und verschwinden, ohne zu bezahlen.

In der Nacht auf Ostermontag haben zwei junge Männer einen Taxifahrer geprellt, der sie von Babenhausen nach Kellmünz chauffiert hatte. Die Illertisser Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.

Gegen die beiden Unbekannten wird nun wegen Betrugs ermittelt

Dem Polizeibericht zufolge bestiegen die jungen Männer kurz nach 2.30 Uhr an der "Bude" in Babenhausen ein Taxi und ließen sich zum Bahnhof Kellmünz fahren. Unter dem Vorwand, sich übergeben zu müssen, verließen die beiden dort das Fahrzeug und rannten anschließend in nördliche Richtung davon, ohne den Fahrpreis in Höhe von 28,60 Euro zu bezahlen.

Gegen die noch unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen Betruges eingeleitet. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)