Klezmotion entführen in Babenhausen in facettenreiche Klangwelten

Stefanie Pagnia (links) und Claudia Burkhardt entführten das Publikum in Babenhausen auf eine musikalische Entdeckungsreise durch Tango und Klezmer.

Plus Stefanie Pagnia und Claudia Burkhardt zeigen, was Tango und Klezmer verbindet. Das Publikum im Babenhauser Theater am Espach erlebt außergewöhnliche Musik.

Von Claudia Bader

Was verbindet den Tango als Ausdruck von Leidenschaft, Melancholie und Sehnsucht mit dem Klezmer, der eng mit dem Gesang in den Synagogen verbundenen Musik mit jüdischem Hintergrund? "Tango und Klezmer können mit dem gleichen Rhythmus begleitet werden", verriet das Duo Klezmotions bei seinem Auftritt im Theater am Espach. Bei den Babenhauser Kulturtagen Kultur ums Schloss entführten die beiden Künstlerinnen die Besucherinnen und Besucher rund zwei Stunden lang in facettenreiche Klangwelten von Tango und Klezmer.

Hinter dem Namen Klezmotions verbergen sich die Memmingerin Stefanie Pagnia (Violine, Kontrabass und Gesang) und die Augsburgerin Claudia Burkhardt (Akkordeon und Gesang). Mit einem Tango und einem schwungvollen Walzer luden sie die Besucherinnen und Besucher mit auf eine musikalische Entdeckungsreise durch verschiedene Jahrhunderte und Kulturkreise ein. Gekonnt verbanden sie dabei berührende Tangos, schwungvolle Musette-Walzer, Filmmusik und emotionale Eigenkompositionen mit mitreißendem Klezmer. In faszinierenden Dialogen in der Melodieführung erschufen die hervorragend harmonierenden Künstlerinnen immer wieder neue Klangerlebnisse. Dabei begegnete das Publikum akustisch auch dem argentinischen Komponisten und Bandoneon-Spieler Astor Piazzolla. Eingebettet in farbenreiche Klänge und spannende Erzählungen führte das Duo durch die Hauptstadt Frankreichs. Ganz nebenbei stellten sie Leben und künstlerischen Werdegang von großen Persönlichkeiten wie Edith Piaf, Richard Galliano, Giora Feidman und Yves Montand vor.

