Babenhausen-Klosterbeuren

11:45 Uhr

Antonie Simmler spielt seit 40 Jahren die Kirchenorgel in Klosterbeuren

Plus Seit vier Jahrzehnten untermalt Antonie Simmler Gottesdienste in Klosterbeuren mit ihrer Orgelmusik. Die Liebe zum Instrument begann schon in ihrer Kindheit.

Von Claudia Bader

In den Gottesdiensten in der Klosterbeurer Pfarrkirche St. Ursus sieht man sie selten. Denn der Platz von Antonie Simmler ist nicht im Kirchenschiff, wo die meisten sitzen, sondern oben auf der Empore. Dort lässt sie die Orgel zu Ehren Gottes erklingen. Seit mehr als fünf Jahrzehnten spielt sie das Instrument, vier davon in Klosterbeuren. Vor 20 Jahren übernahm sie auch den Organistendienst in der Pfarrkirche St. Sebastian im Nachbarort Engishausen. Als Anerkennung hat sie kürzlich eine Ehrennadel samt Urkunde der Diözese Augsburg bekommen. Die Liebe zur Orgel ist Antonie Simmler schon in die Wiege gelegt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen