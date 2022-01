Die neuen Baugebiete in Babenhausen und Klosterbeuren im Steckbrief

Plus Neue Baugebiete entstehen in Babenhausen und im Ortsteil Klosterbeuren. Über die Zahl der Bauplätze, aktuelle Beschlüsse und den weiteren Zeitplan.

Zwei neue Baugebiete sollen im Markt Babenhausen entstehen - einmal am östlichen Ortsrand und einmal im Ortsteil Klosterbeuren. Bauwillige warten dort schon lange auf Grundstücke, die sie erwerben können, um darauf ein Eigenheim zu errichten. Wie fortgeschritten sind die Pläne?