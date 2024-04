Babenhausen/Klosterbeuren

19:00 Uhr

Frühjahrskonzert: Von Drachenkämpfen bis zur Freiheitsfantasie

Unter Leitung von Melanie Schmid zeigte sich die Musikkapelle Klosterbeuren bei ihrem Frühjahrskonzert in bester Verfassung und Spiellaune.

Plus Die Musikkapelle Klosterbeuren und ihre Gäste aus Kirchdorf präsentieren ein gelungenes Konzert in Babenhausen. Das Publikum erlebt, wie vielfältig Blasmusik sein kann.

Von Claudia Bader

Musik führt Menschen zusammen. Das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Klosterbeuren war ein gelungenes Beispiel, wie schön diese Gemeinschaft sein kann. Als Gäste hatte das Blasorchester den Musikverein aus Kirchdorf an der Iller eingeladen. Nacheinander präsentierten die beiden Klangkörper ein anspruchsvolles, abwechslungsreiches Programm. Auch als die letzten Töne verklungen waren, konnten die Besucherinnen und Besucher in der alten Aula des Babenhauser Schulzentrums noch die Harmonie spüren.

Mit den Fanfaren der Komposition „Rise of the Firebird“ von Steven Reineke hatte die Gastkapelle aus dem benachbarten Baden-Württemberg einen festlichen Auftakt gewählt. Unter souveräner Stabführung von Jürgen Schön beleuchtete das Blasorchester in der Komposition „Virginia“ von Jacob de Haan drei Zeitabschnitte des amerikanischen Staates.

