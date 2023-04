Kolping veranstaltet Emmaus-Gang

Die Kolpingsfamilien Babenhausen und Kellmünz veranstalten einen Emmaus-Gang nach Maria Baumgärtle am Ostermontag, 10. April. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz des Walderlebnispfads kurz vor Märxle. Nach der Ankunft in Maria Baumgärtle etwa um 14.45 Uhr findet eine Andacht in der Wallfahrtskirche statt, danach besteht die Möglichkeit zur Einkehr. Änderungen sind auf der Internetseite www.kolping-babenhausen.de ersichtlich. (AZ)