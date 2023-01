Komplizierte Zahlenspiele: Es geht um den ungedeckten Bedarf im VG-Haushalt

Plus Der Markt Babenhausen übernimmt einen Teil des ungedeckten Bedarfs im VG-Haushalt. Vor dem Beschluss stehen allerdings interne Berechnungen.

Seit der Gründung der Verwaltungsgemeinschaft im Jahr 1978 übernimmt der Markt Babenhausen einen bestimmten Anteil des ungedeckten Bedarfs im VG-Haushalt. Eine freiwillige Leistung. Zuletzt war es in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ein Anteil von 13 Prozent. Weil diese Regelung nun auslief, beschäftigte sich der Marktgemeinderat Babenhausen bei seiner jüngsten Sitzung mit Berechnungsmethoden, die gehörig ins Detail gehen.