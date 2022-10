Babenhausen

vor 32 Min.

Kraftorte im Herzen Schwabens: Eröffnungsfeier der Naturfriedhöfe

In Anwesenheit von Vertretern aus Politik und öffentlichem Leben segneten Pfarrer Thomas Brom (rechts) und Pfarrer Michael Granzin (links) den Naturfriedhof am Babenhauser Kreuzlesberg.

Plus Die Naturfriedhöfe in Babenhausen und Markt Wald wurden feierlich eröffnet. Sie sind die ersten ihrer Art in Mittelschwaben. Warum sie so besonders sind.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Ein milder Herbstwind strich durch das Geäst der Bäume und trug die Klänge eines Bläserensembles der Musikkapelle Babenhausen durch den Wald beim Kreuzlesberg. Die Sonne und das verfärbte Laub haben die ideale Stimmung für ein besonderes Ereignis geschaffen: die Eröffnungsfeier der Naturfriedhöfe Babenhausen und Markt Wald. Die beiden ersten Begräbnisplätze dieser Art in Mittelschwaben bilden nicht nur eine alternative Bestattungsform unter Bäumen, sondern eine Ergänzung der Infrastruktur in beiden Kommunen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen