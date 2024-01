Babenhausen/Krumbach

vor 33 Min.

Realschulen starten bayerisch-französisches Pilotprojekt

Plus Die Anton Fugger Realschule Babenhausen und die Realschule Krumbach führen zum ersten Mal einen internationalen Schul- und Praktikumsaustausch durch.

Von Sabrina Karrer

Ein Schüleraustausch zwischen einer bayerischen und einer französischen Schule ist ein bewährtes Konzept. Jugendliche sollen auf diese Weise ihre Fremdsprachenkenntnisse verbessern und den Alltag im jeweils anderen Land kennenlernen können, ob in der Schule oder in Gastgeberfamilien. Die Anton Fugger Realschule Babenhausen und die Realschule Krumbach drehen die Idee nun noch weiter und setzen ein in Bayern bislang einzigartiges Pilotprojekt um.

Die Schülerinnen und Schüler bekommen dabei zusätzlich die Möglichkeit, ein Betriebspraktikum im Ausland zu absolvieren. Gefördert wird der internationale Schul- und Praktikumsaustausch durch den Bayerischen Jugendring und das Deutsch-Französische Jugendwerk. Für das Pilotprojekt wurden in jedem Land zwei Schulen in räumlicher Nähe ausgewählt: In Bayern sind das die Realschulen in Babenhausen und Krumbach, auf französischer Seite das Collège Roquepertuse Velaux und das Collège Louis Leprince Ringuet in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur.

