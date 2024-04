Landkreis Unterallgäu ehrt seine erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler

135 Sportlerinnen und Sportler werden im Mindelheimer Forum für besondere Leistungen ausgezeichnet. Als Ehrengast beeindruckt ein Extremkletterer.

Es wurde wieder einmal voll auf der Bühne im Mindelheimer Forum: Nach einem rund zweistündigen Ehrungsmarathon versammelten sich sämtliche geehrten Sportler zusammen mit Landrat Alex Eder, dem BLSV-Kreisvorsitzenden Benjamin Adelwarth und dem Überraschungsgast Thomas Burger zum Gruppenfoto.

Insgesamt zeichneten Adelwarth und Eder 135 Sportler, zwei Funktionäre und 27 Mannschaften aus dem Unterallgäu aus - darunter unter anderem Norbert Nieder von der Leichtathletik-Sparte des TSV Babenhausen, Albert Stiegeler, der sich beim SV Egg seit vielen Jahren vielseitig ehrenamtlich engagiert, sowie die Fußballer des TSV Babenhausen und des SV Greimeltshofen. Sie waren in der vergangenen Saison jeweils als Meister in ihren Spielklassen aufgestiegen. Als Ehrengast faszinierte Thomas Burger, heute ein Linguist und Kommunikationstrainer, der aber eine schier unglaubliche Vergangenheit als Kletterer hat. Einer, der vor 41 Jahren sein Hobby beinahe mit dem Leben bezahlt hätte.

Ein Extremkletterer erzählt als Ehrengast seine besondere Geschichte

Damals, im Sommer 1983, wollten die beiden jungen Allgäuer Thomas Burger und Holger Wendel den nächsten Schritt hin zum Kletterprofi machen. Um sich in der Szene einen Namen machen zu können, „mussten wir eine Art Meisterprüfung ablegen“, erzählt Burger. Diese sollte die Besteigung der Eiger Nordwand sein – ohne Seilsicherung. Ein Wettersturz sorgte dafür, dass die beiden ihr Vorhaben nicht nur abbrechen mussten, sondern auch den Abstieg nicht mehr rechtzeitig schafften. Neun Tage lang harrten Burger und Wendel damals bei Eiseskälte und Schneestürmen in der Eiger Nordwand aus, bis sie zufällig entdeckt und letztlich mit dem Hubschrauber gerettet wurden. Ein Erlebnis, das später sogar verfilmt wurde. Einige Szenen dieses Films zeigte Burger bei seinem Vortrag, was die Erzählungen noch eindrucksvoller machte. (AZ)