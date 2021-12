Leere Bühne im Theater am Espach: Wann geht es weiter?

Der Theaterverein Babenhausen und die Theatergruppe Schmiere konnten in den vergangenen Monaten nicht auf die Bühne. Was planen sie für das kommende Jahr?

In der Mitte steht eine große Leiter. Ansonsten ist die Bühne des Theaters am Espach leer. Der Vorhang wurde schon lange nicht mehr zugezogen, auch auf den Zuschauersitzen hat niemand Platz genommen. Wann wieder Applaus in dem kleinen Theater zu hören sein wird, welches in Babenhausen und der weiteren Umgebung bekannt und beliebt ist, ist noch unklar. Die Vorsitzenden des Theatervereins Babenhausen und der Theatergruppe Schmiere hoffen, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird.

Das Corona-Infektionsgeschehen stellt vieles infrage. „Unsere Stimmung ist irgendwie im Keller“, sagt die neue Vorsitzende des Theatervereins, Claudia Lutzenberger. Sie wurde im Frühjahr 2019 zur Nachfolgerin von Gabriele Waltenberger gewählt. „Nachdem sich einige langjährige Akteure entschieden haben, künftig nicht mehr auf der Bühne zu stehen, hat sich der gesamte Vorstand neu formiert“, berichtet die neue Vorsitzende. 1984 sei sie zum ersten Mal für den Theaterverein Babenhausen auf der Bühne gestanden. Seitdem ist sie festes Mitglied des Ensembles. Und das will wieder auftreten.

Theater am Espach in Babenhausen: Wann finden wieder Aufführungen statt?

„Zum Auftakt unseres neuen Teams hatten wir bald ein neues Stück ausgewählt und im Herbst 2019 mit den Proben für die Komödie 'Dreistes Stück im Greisenglück' begonnen.“ Die Premiere sollte am 21. März 2020 stattfinden. Dann das abrupte Ende: „Nachdem wir in den Tagen zuvor schon gebangt hatten, mussten wir die Premiere wegen der zunehmenden Pandemie-Vorschriften leider kurzfristig absagen“, berichtet Lutzenberger. Glücklicherweise entspannte sich die Situation während der Sommermonate etwas. „Da das Bühnenbild fix und fertig stand und die Theatergruppe Schmiere uns entgegenkam und auf ihre traditionelle Musical-Aufführung im Herbst verzichtete, konnten wir das 'Dreiste Stück im Greisenglück' im Oktober endlich aufführen“, erzählt die Vorsitzende.

„Bei den insgesamt neun Aufführungen mussten wir zwar die Zuschauerzahlen begrenzen und auch bei der Bewirtung mit Getränken strenge Regeln einhalten. Aber das war immerhin noch besser, als das Stück, für das wir bereits lange geprobt hatten, nicht aufführen zu können. Der Applaus des Publikums hat uns reichlich belohnt.“ Und jetzt? Um seinen gewohnten Zwei-Jahres-Rhythmus einzuhalten, habe der Theaterverein Babenhausen nun eigentlich für das Frühjahr 2022 ein neues Stück geplant. Aber das sei wohl nicht durchführbar. „Wenn wir uns an die Regeln 2G plus halten müssen und nur rund 50 Besucher zur Aufführung einlassen dürfen, kommt einfach keine Stimmung auf“, sagt sie.

Drei Jahre Spielpause für die Theatergruppe Schmiere aus Babenhausen

Da kann ihr Martin Mai nur zustimmen. Er ist 2014 nach Babenhausen gezogen, ein Jahr später der Theatergruppe Schmiere beigetreten und 2018 zum Vorsitzenden gewählt worden. Mit dem Musical „Barbara – das schöne Bärbel vom Ziegelhof“ hatte seine Truppe zuletzt im Oktober 2019 einen Erfolg gelandet. Auch bei den vorausgegangenen, stets ausverkauften Musical-Aufführungen der Theatergruppe Schmiere samt eigener Band, waren zwischen 50 und 70 Mitglieder im Alter von 15 bis fast 70 Jahren im Einsatz. „Eigentlich hätten wir auch im Herbst 2020 ein neues Stück aufführen wollen“, sagt Mai.

Lesen Sie dazu auch

Wegen der unsicheren Corona-Lage habe man sich damals entschieden, erst einmal abzuwarten und dem Theaterverein den Vortritt zu lassen. Jetzt hofft Mai, dass die Theatergruppe Schmiere eine eingeschworene Gemeinschaft bleibt und nach dreijähriger Spielpause im Herbst 2022 ihre Fans wieder mit einem neuen Musical begeistern darf.

Landestheater will Kultur digital erlebbar machen

Seit dem Sommer haben zumindest die Vorsitzenden der Babenhauser Theaterschaffenden eine Gelegenheit, sich kulturell zu betätigen. Sie beteiligten sich am interaktiven, sowohl digitalen als auch analogen Kulturprojekt „Neues Schwaben, neues Glück“ des Memminger Landestheaters Schwaben (LTS). Dabei treffen sich Claudia Lutzenberger und Martin Mai regelmäßig mit einem LTS-Team im Theater am Espach. „Mit diesem theaterbasierten Multi-Platform-Storytelling-Projekt wollen wir unser, über ein großes Spielgebiet verstreutes Publikum zusammenbringen“, erläutert Theateragentin Theresa Storch.

Von Juni an wurden Szenen erarbeitet und zusätzlich Ausschnitte in Foto-, Text- oder Videoform kreiert. Im Laufe der Zeit ergaben sich Schnittpunkte und Interaktionen mit den anderen LTS-Spielorten Altusried, Marktoberdorf und Kaufbeuren, informiert Storch. Eventuell könne am 29. Dezember eine finale Live-Veranstaltung im Großen Haus des LTS oder, je nach Gegebenheiten, auch ausschließlich digital stattfinden.

Das Ziel: In den Performances und beim gemeinsamen Entwickeln einer vielgestaltigen Geschichte sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nachhaltig an das Theater gebunden werden, so Storch. Das Projekt soll den Menschen an den vier LTS-Gastspielorten trotz unterschiedlicher Interessen eine kreative und inspirierende Zusammenarbeit ermöglichen. Denn als Landesbühne wolle das LTS nicht nur für ein Publikum vor Ort, sondern in einem großen Spielgebiet präsent sein.