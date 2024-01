Lichter des Bauern-Protests bei Babenhausen sind weit zu sehen

Hupen, Blinken, Lichtsignale: Landwirte aus der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen demonstrieren gegen die geplanten Streichungen der Bundesregierung.

Lautes Hupen, Blinken und Lichtsignale. So haben am Sonntagabend zahlreiche Landwirte aus dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen sowie etliche Unterstützer gegen die Pläne der Bundesregierung demonstriert, den Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für die Land- und Forstwirtschaft zu streichen. „Brot, Fleisch, Käse und Bier gibt es bald nicht mehr von hier“ stand zum Beispiel auf einem Plakat, auf einem anderen war zu lesen „Was hier zerstört wird, kann kein Handwerker mehr reparieren“. Im Korso unternahmen rund 40 große und kleine Traktoren, gefolgt von zahlreichen Autos eine Rundfahrt. Sie führte von Babenhausen über Weinried, Oberschönegg, Engishausen und Klosterbeuren zur Anhöhe zwischen Olgishofen und Kirchhaslach. Von dort waren die Lichter der Schlepper in der Dunkelheit weithin zu sehen.