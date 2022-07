Liedertafel begeistert im Ahnensaal mit Beethoven und "Happy Tears"

Lokal Große Emotionen und anspruchsvolle Stücke: Die Liedertafel Babenhausen bewegt mit ihrem Auftritt bei den Konzerten im Fuggerschloss das Publikum.

Was für eine Freude! Aus den Sängerinnen und Sängern der Liedertafel Babenhausen sprudelte sie geradezu heraus. Denn nach zweijähriger Corona-Zwangspause haben sie wieder im Ahnensaal des Fuggerschlosses singen dürfen. Auch die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer freuten sich, bei den Schlosskonzerten besondere Klangerlebnisse genießen zu können. Mit bewährtem Ideenreichtum hatte Chorleiter Daniel Böhm ein kontrastreiches und anspruchsvolles Programm zusammengestellt, das unter den Leitgedanken "Freude schöner Götterfunken" und "Happy Tears" Emotionen weckte und begeisterte.