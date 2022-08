Mann attackiert seine Gastgeberin in Babenhausen

Ein wohnsitzloser Mann kommt bei einer Seniorin in Babenhausen unter. Nach ein paar Monaten geraten die beiden in Streit. Im Suff wird der Gast gewalttätig.

Als äußerst undankbar hat sich ein wohnsitzloser Mann in Babenhausen erwiesen und bei seiner Gastgeberin sogar Gewalt angewendet. Ein Nachbar der Frau rief deshalb die Polizei.

Dem Polizeibericht zufolge hatte die 86 Jahre alte Frau vor ein paar Monaten den 55-jährigen wohnsitzlosen Mann bei sich zu Hause aufgenommen. In der Nacht auf Sonntag gerieten die beiden gegen 2 Uhr in der Wohnung in Streit. Der Mann war betrunken und ging die Frau auch körperlich an. Die Dame verließ daraufhin kurz die Wohnung und rief um Hilfe. Da packte der Mann sie an den Haaren und zog sie wieder hinein.

Wegen des Vorfalls in Babenhausen muss der Mann 1000 Euro zahlen

Ein Nachbar beobachtete das und informierte die Polizei. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab laut Polizeibericht einen Wert von fast zwei Promille. Um weitere Übergriffe zu verhindern, musste er die restliche Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde dem Wohnsitzlosen eine Sicherheitsleistung von mehr als 1000 Euro abgenommen. Die Seniorin erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. (AZ)