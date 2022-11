Mann sticht in Babenhausen mit Messer auf 40-Jährigen ein

Ein 22-Jähriger gerät mit einem anderen Mann in einer Babenhauser Flüchtlingsunterkunft in Streit. Er sticht auf ihn ein und flüchtet.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Babenhausen ist es am vergangenen Samstagmorgen gegen 6.20 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern gekommen. Dieser endete in einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Laut Polizeiangaben stach ein 22-Jähriger im Verlauf des Disputs mit einem Messer auf den Hals seines 40-jährigen Kontrahenten ein.

Polizei kann 22-Jährigen in Babenhausen festnehmen

Als ein anderer Mann eingriff, ließ der 22-Jährige von seinem Opfer ab und flüchtete aus der Unterkunft. Kurz danach konnte ihn eine Polizeistreife in Babenhausen festnehmen. Das Opfer der Messerattacke erlitt eine Stichverletzung am Hals, die ärztlich versorgt werden musste. Wie schwer die Verletzungen waren, ob Lebensgefahr bestand, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen.

Der 22-jährige Beschuldigte wurde der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Weitere Details zum Hergang sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden durch die Kriminalpolizei Memmingen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen geführt. (AZ)