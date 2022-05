Mann stürzt betrunken aus Ape und verbringt die Nacht in der Zelle

Ein 59-Jähriger war zu schnell mit seinem dreirädrigen Transporter unterwegs und stürzte. Da er betrunken war, verbrachte er die Nacht auf der Polizeistation.

In Babenhausen ist ein 59-Jähriger betrunken mit seiner Ape gestürzt. Laut Polizeibericht fuhr der Mann am Montagnachmittag mit dem kleinen Transporter auf drei Rädern vermutlich zu schnell auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße. Das Fahrzeug kippte um, der Mann wurde dabei leicht verletzt. Eine hinzugerufene Polizeistreife stellte fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand.

Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle. Den 59-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)