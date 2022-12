Babenhausen

06:30 Uhr

Maria und das Christkind fanden bei vielen Babenhausern eine Herberge

Das Frauentragen gehört seit einigen Jahren zum Advent in der Pfarrei St. Andreas in Babenhausen. Unser Bild entstand bei der Hausandacht von Pfarrgemeinderatsvorsitzender Desirée Pölcher.

Plus Der Schrein mit der Gottesmutter und die Krippe mit dem Jesuskind machten im Advent bei Familien Station. Wie die Gläubigen die Herbergssuche gestaltet haben.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

In der Mitte des Tisches flackert eine Kerze. Sie verbreitet ein warmes Licht. Es spiegelt sich im Glas eines Schreins. Dahinter verbirgt sich eine kleine Statue der Muttergottes mit dem Jesuskind unter dem Herzen. Mit nachdenklich wirkendem Blick scheint sie den Lesungen sowie den einzeln oder zusammen gesprochenen Gebeten der kleinen Gemeinschaft am Tisch zu lauschen. Auch den adventlichen Weisen, die dazwischen durch den Raum klingen. Im Anschluss an die Hausandacht bitten die Versammelten die „heilige Maria in der Hoffnung“ um ihren Segen.

