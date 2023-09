Babenhausen

15:15 Uhr

Marktrat beschließt Zuschüsse für Seniorenzentrum und Kirchensanierung

Plus Die Pfarrkirche St. Andreas und das Seniorenzentrum Babenhausen können mit finanzieller Unterstützung der Marktgemeinde rechnen.

Von Claudia Bader

Nach rund 40 Jahren ist an der Pfarrkirche St. Andreas in Babenhausen wieder eine Außeninstandsetzung notwendig. Geplant sind verschiedene Sanierungsarbeiten an der Kirche, etwa die Erneuerung der Dacheindeckung, das erneute Verputzen des Sockels und die Reparatur der Oberflächen am Turm. Dem dafür notwendigen Bauantrag der katholischen Kirchenstiftung St. Andreas stimmte der Marktrat bei seiner Sitzung geschlossen zu.

Einstimmig befürworteten die Räte auch einen Antrag von Seniorenzentrum und ambulanter Krankenpflege auf finanzielle Unterstützung. Laut Beschluss erhält die Einrichtung wie in der Vergangenheit einen Zuschuss in Höhe von einem Euro pro Einwohnerin und Einwohner. Diese Zuwendung soll heuer auf den Betrag von 10.000 Euro aufgestockt werden. Nach Aussage der Bürgermeister werden sich auch die anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen mit Zuschüssen beteiligen, sagte Rathauschef Otto Göppel.

