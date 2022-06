Babenhausen

12:25 Uhr

Messerscharfe Pointen: Django Asül mischt Babenhausen auf

Plus Zu den Babenhauser Kulturtagen hat auch der bayerische Kabarettist Django Asül den Weg in den Fuggermarkt gefunden. Der Abend im Theater am Espach war ein voller Erfolg.

Von Claudia Bader

Bis auf einen kleinen Stehtisch ist die Bühne im Theater am Espach leer. Nur auf das Glas Weizenbier will Django Asül nicht verzichten. "Wenn ich es in der Hand halte, klatscht das Publikum um elf Prozent lauter", verrät er. Das will man ihm aber nicht so recht glauben. Denn der von zahlreichen Fernsehauftritten und Tourneen bekannte, niederbayerische Kabarettist mit türkischer Abstammung wirkt bereits durch seine Stimme und seine Mimik - und durch sein Grinsen. Die verfehlten auch im Rahmen der Babenhauser Kulturtage nicht ihre Wirkung.

