Minderjährige Ladendiebin in Bekleidungsgeschäft erwischt

Am Mittwoch, 26. Februar, gegen 17 Uhr bemerkte die Inhaberin eines Bekleidungsgeschäfts in Babenhausen eine 16-jährige Jugendliche, die Schuhe und Klamotten in ihren Rucksack packte und ohne zu zahlen den Laden verlassen wollte. Sie sprach das Mädchen an und ließ sich den Inhalt des Rucksacks zeigen.

Auch die Mutter ist der Polizei bereits bekannt

Daraufhin rief die Verkäuferin die Polizei, die dann die Mutter der Jugendlichen verständigte. Auch gegen die Mutter lag ein Haftbefehl wegen einer anderen Straftat vor. Die 31-Jährige zahlte einen dreistelligen Betrag und konnte den Haftbefehl dadurch abwenden. (AZ)