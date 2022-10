Mit Bordstein kollidiert: Mann ohne Schutzhelm stürzt von E-Bike

Ein 79-Fahrradfahrer fährt in Babenhausen gegen einen Bordstein und stürzt von seinem E-Bike. Das Gefährliche an der Situation: Der Mann trägt keinen Schutzhelm.

Am vergangenen Sonntagvormittag ist ein 79-Jähriger mit seinem E-Bike auf der Kolpingstraße in Richtung Schulstraße in Babenhausen gefahren. Laut Polizeiangaben kollidierte der Mann mit dem Bordstein und stürzte infolgedessen zu Boden. Er musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann trug während der Fahrt keinen Schutzhelm. (AZ)

Lesen Sie dazu auch