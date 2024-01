Babenhausen

Mit dem Keramik-Atelier Baur verliert Babenhausen ein weiteres Geschäft

Plus Waltraud Baur hat sich entschieden, nach über 20 Jahren ihr Keramik-Atelier am Ortsrand von Babenhausen zu schließen. Was das Geschäft so besonders macht.

Von Stephan Schöttl

Für sie war es immer viel mehr als ein Geschäft. Eine Herzensangelegenheit, vielleicht sogar eine Art Lebensphilosophie. Seit vielen Jahren bietet Waltraud Baur in ihrem Keramik-Atelier am Ortsrand von Babenhausen Wohn-Accessoires und Geschenkideen mit besonderer Note an. "Ich brenne für meine Ware, für meine Kunden und für meine Lieferanten", sagt Baur. Und trotzdem hat sie sich dazu entschieden, den Betrieb demnächst zu schließen. Aus Altersgründen. Einen Tag X, an dem die 70-Jährige die Türen ihres Ateliers für immer zusperren wird, gibt es zwar nicht. Aber der Ausverkauf hat bereits begonnen. Unübersehbar für Passanten prangen seit Kurzem große, rote Plakate an den Fenstern, die darauf hinweisen. Die Marktgemeinde Babenhausen wird damit schon bald ein weiteres eingesessenes Geschäft verlieren.

Angefangen hat alles mit dem Handwerksbetrieb ihres Mannes Gernot Baur. Der fertigte in seiner Manufaktur Keramik-Unikate, unter anderem Kacheln für Öfen oder Küchenzeilen. Seine Produkte unterschieden sich durch individuelle Formen und lebendige Glasuren von der Industrieware. Baur arbeitete unter anderem als Betriebsleiter bei der Ulmer Keramik, studierte in Landshut selbiges Fach und machte sich 1979 schließlich selbstständig. Seine Werkstatt hatte er in der Tiroler Straße am Fuggerschloss. 2002 bezogen die Baurs das heutige Gebäude im Heideweg, für das sie damals sogar den Allgäuer Holzbaupreis bekommen hatten. In erster Linie wurde es als Ausstellungsraum genutzt.

