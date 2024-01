Babenhausen

vor 18 Min.

Mit musikalischem Schwung in ein arbeitsreiches Jahr in Babenhausen

Plus Beim Neujahrsempfang in Babenhausen erläutert der Bürgermeister, was 2024 geplant ist. Ein Lob richtet er an das seit zehn Jahren bestehende Musikwerk Babenhausen.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Gute Wünsche, flotte Musik und ein geselliges Beisammensein: Das bekamen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher beim Babenhauser Neujahrsempfang im Rössle-Saal geboten. Sie erhielten aber auch viele Informationen. Im Anschluss an eine kurze Rückschau richtete Bürgermeister Otto Göppel den Blick auf die wichtigsten Vorhaben, die im Jahr 2024 im Fuggermarkt anstehen.

Einige Projekte wie der Neubau des Geh- und Radwegs entlang der Kreisstraße MN8 und die Neugestaltung der Parkplätze beim Schulzentrum konnten im Jahr 2023 abgeschlossen werden, sagte der Rathauschef. Der Neubau der Kindertagesstätte auf dem Schlossareal werde im Frühjahr fertiggestellt. Voraussichtlich im Mai können die Mädchen und Buben die neue Einrichtung beziehen. Für die Sanierung des Zehentstadels habe man nach einer europaweiten Ausschreibung ein Architekturbüro beauftragt. Momentan laufe die Suche nach den verschiedenen Fachplanern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen