Mitmachkonzert am Schloss: Karten im Vorverkauf

Ein Mitmachkonzert für Familien findet am Sonntag, 14. Juli, ab 15 Uhr an der Kindertagesstätte am Schloss in Babenhausen statt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Frauenbund und Eltern-Kind-Gruppen. Geeignet ist die Open-Air-Show für Kinder im Alter von eineinhalb bis acht Jahren. Die Kika- und Youtube-Stars "Rodscha und Tom" treten auf. Ihre Musik vereint Rock, Pop und Reggae und entführt in eine Welt voller Fantasie. Begleitet werden sie von liebenswerten und lebensgroßen Dschungelfreunden. Karten gibt es im Vorverkauf im Geschäft "Bei Elke" an der Fürst-Fugger-Straße in Babenhausen oder auf der Internetseite von "Rodscha aus Kambodscha" und Tom Palme. (AZ)