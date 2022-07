Mittelschule Babenhausen ist vorbildlich in der Verbraucherbildung

Die Babenhauser Schule gehört nicht nur zu den 77 ausgezeichneten aus ganz Bayern. Hier darf man sich auch über eine Prämie und ein Prädikat freuen.

Zum Schuljahresendspurt gibt es für die Mittelschule Babenhausen noch einmal eine Auszeichnung: Als eine von 77 Schulen in Bayern ist sie als "Partnerschule Verbraucherbildung Bayern" ausgezeichnet worden.

Das Programm "Partnerschule Verbraucherbildung Bayern" widmet sich unterschiedlichen Themengebieten aus dem Alltag: Stehen in den Grundschulen vor allem Fragen zu gesunder Ernährung, Müllvermeidung oder Umgang mit Geld im Vordergrund, geht es bei älteren Schülerinnen und Schülern zum Beispiel auch um Datenschutz beim Surfen im Internet, Verhaltensregeln in sozialen Netzwerken oder vegane Ernährung. Ziel des Projekts ist es, bereits in der Schule fundierte Alltagskompetenzen zu vermitteln, damit junge Menschen ihre Konsumentscheidungen zunehmend eigenverantwortlich und reflektiert treffen können.

Mittelschule Babenhausen bekommt zusätzlich Prämie und Prädikat "Plus"

Die Babenhauser Mittelschule ist eine der 18 ausgezeichneten Schulen, die zusätzlich ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro für ihre besonders gelungenen Beiträge zum Wettbewerbsthema "Lebensmittel regional oder aus aller Welt – was kommt auf den Tisch?" erhalten. Außerdem gehören die Babenhauser zu den 14 Schulen, die sich darüber hinaus für zwei Jahre "Partnerschule Plus" nennen dürfen. Sie haben Verbraucherbildung zusätzlich in ihrem Leitbild und Schulprofil verankert. (AZ)