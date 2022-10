Babenhauser gestaltet Bayerische Verfassung in Blindenschrift

Adi Hoesle hat ein Brailleschrift-Kunstwerk geschaffen, das im Maximilianeum zu sehen ist. Der Babenhauser macht Artikel der Bayerischen Verfassung begreifbar.

Die Installation „Der blinde Vorleser“ des Babenhauser Künstlers Adi Hoesle ist nun dauerhaft im ersten Stock im Altbau des Maximilianeums angebracht. Auf der Installation ist die Konvertierung von ausgewählten Artikeln der Bayerischen Verfassung (Artikel 100, 102, 118, 118a, 119) in Blindenschrift zu sehen.

In der Installation werden die Brailleschriftpunkte mittels kleiner Kunststoffgehirne dargestellt. Die verschiedenen Wahrnehmungsebenen der Brailleschrift-Installation eröffnen für Sehende und für Blinde die Möglichkeit, die Verfassung auf der Metaebene des Ästhetischen und der Schönheit rezipieren zu können. Das Werk soll Bindeglied zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung sein. Der Babenhauser Adi Hösle hat die Installation im Rahmen eines Kunstwettbewerbs zum 75. Jahrestag der Bayerischen Verfassung geschaffen, die Anregung zu ihrer Anschaffung durch den Landtag gab Vizepräsident Thomas Gehring ( Bündnis 90/Die Grünen).

Adi Hoesle vor seinem Werk „Der blinde Vorleser“. Foto: Stefan Obermeier, Bildarchiv Bayerischer Landtag

Landtagspräsidentin Ilse Aigner betonte in ihrer Ansprache bei der feierlichen Einweihung: „Die durch das Kunstwerk - buchstäblich mit Herz und Hirn - greifbar gemachten Grundrechtsartikel sind von zentraler Bedeutung. Sie sind für eine mitmenschliche Gesellschaft unerlässlich. Jede Demokratin und jeder Demokrat ist ihnen verpflichtet. Jede Parlamentarierin, jeder Parlamentarier erst recht. Dieses Hohe Haus – es atmet den Geist unserer Verfassung. Und doch schadet es nicht, diese zentralen Werte, Rechte und Pflichten groß und unübersehbar, für jedermann lesbar, an die Wand zu bringen. Als eine Erinnerung, die wir eigentlich nicht brauchen sollten und die doch, gerade in dieser Form, guttut. Weil wir es ja – leider – jeden Tag erleben, dass unsere Werte weder überall noch gar von jedem gelebt werden, dass Hass und Hetze für viele Alltag sind. Und dass Chancengleichheit, Barrierefreiheit und Inklusion sehr oft hehre Vorhaben sind, aber noch nicht ausreichend oft Realität. Daran erinnert dieses Kunstwerk – „der blinde Vorleser“. Er liest uns ins Gewissen.“

Werk eines Babenhauser Künstlers im Bayerischen Landtag

Andrea Lissoni, künstlerischer Direktor im Haus der Kunst, äußerte seine Freude darüber, im Landtag zu sein – und ausgerechnet Kunst der Grund dafür sei. Er zeigte sich in seiner Betrachtung des neuen Kunstwerks beeindruckt: "Es ist eigentlich das Schwerste für einen Künstler, ein Kunstwerk zu konzipieren, das bleibt." Die Installation biete die Möglichkeit, sich Zeit zu nehmen, etwas langsamer zu laufen und eine Beziehung aufzubauen. Lissoni: "Das ist es, was Kunst ist. Es ist nicht nur eine wichtige Arbeit, sondern eine Arbeit, die bescheiden auftritt, sich nicht aufdrängt, sondern auf der Ebene der Menschen ist."

Künstler Adi Hoesle sagte: „Es erfüllt mich mit Stolz und es ist eine große Ehre für mich, als Künstler hier im Maximilianeum, im Bayerischen Landtag, im Maschinenraum unserer Demokratie ein Kunstwerk realisieren zu dürfen, das nun zum festen Bestandteil dieses Hauses gehört und in diesem so wichtigen Ort für eine Demokratie verankert ist.

Der Babenhauser machte die Bedeutung der Verfassungsartikel, die er in seinem Werk dargestellt hat, für die Gesellschaft deutlich. "Die Dimension und Qualität einer Demokratie zeigt sich im Umgang mit ihren schwächsten Mitgliedern, mit den Ausgegrenzten, mit Menschen mit Behinderungen, mit Gleichberechtigung und Antirassismus, mit den Artikeln 100, 102, 118, 118a und 119 unserer Bayerischen Verfassung." Um dieser Notwendigkeit Nachdruck zu verleihen, habe er gleichsam einen Rollentausch vorgenommen, "denn die Sehenden werden hier blind für das Lesen des Inhalts, und die Blinden werden zu sehenden Expertinnen und Experten im Verständnis des Werkes".

Adalbert Hoesle wurde 1959 geboren. Er absolvierte sein Studium der Malerei von 1988 bis 89 an der Akademie der Bildenden Künste München (bei Prof. Reipka) und im Anschluss daran bis 1993 an der Freien Kunstakademie Nürtingen (bei Friedrich Wessbecher / ABR Stuttgart). 1998 gründete er die Arbeitsgemeinschaft Retrograde Strategien. Adalbert Hoesle lebt und arbeitet in Babenhausen und ist in zahlreichen nationalen und internationalen Privat- und Museumssammlungen vertreten. Zwei Werke des Babenhauser Konzeptkünstlers wurden vor zwei Jahren für die Kunstsammlung des Deutschen Bundestags ausgewählt. (AZ)