Babenhausen

Musical, Klassiker und Komödie auf der Bühne in Babenhausen

Im Theater am Espach in Babenhausen sind drei Aufführungen des Landesthaters Schwaben zu sehen.

Plus Das Landestheater Schwaben gastiert im kommenden Jahr wieder mit drei Stücken im Theater am Espach. Diese Aufführungen stehen auf dem Spielplan.

Von Claudia Bader

Rund drei Monate dauert es noch bis zur ersten Aufführung. Aber Theaterfreunde aus Babenhausen und Umgebung können sich schon jetzt freuen. Denn das neue Abo des Memminger Landestheaters Schwaben (LTS) im Theater am Espach verspricht drei Abende lang Spannung und Unterhaltung. Bei einem Musical, einem modernen Klassiker und einer Komödie ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Mit dem Musical „The Party“ von Sergej Gößner (Text) und Tom von Hasselt (Musik) bringen die LTS-Akteure am Freitag, 5. Januar, ab 19.30 Uhr ein Werk voller Tragik und Witz über eine bürgerliche Idylle auf die Bühne. Dort zieht jedes Geheimnis einen Rattenschwanz nach sich: Eigentlich wollte Janet nur bei einem geselligen Abend mit ihren engsten Vertrauten auf ihren neuesten politischen Erfolg anstoßen. Aber nach einer Offenbarung ihres Ehemannes über seinen Gesundheitszustand beginnen sich die Ereignisse zu überschlagen. Esoterik trifft Zynismus, alte Geschichten kommen ans Tageslicht und Streitigkeiten werden in einer intellektuellen, linksliberalen Gesellschaft nicht nur in Wortgefechten ausgetragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

