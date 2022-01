Babenhausen

15:21 Uhr

Nach Aufruf des Landrats: "Spaziergänge" in Babenhausen und Mindelheim angemeldet

In der Region haben in den vergangenen Wochen Menschen auf "Spaziergängen" gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.

Plus Für die Corona-Demonstrationen in Babenhausen und Mindelheim haben sich Versammlungsleiter beim Landratsamt gemeldet. Auch eine Gegendemo wurde in Mindelheim angekündigt.

Von Rebekka Jakob

Bisher waren es "spontane" Zusammenkünfte. Jetzt gehen Gegner der Corona-Maßnahmen im Unterallgäu einen anderen Weg: Die Montagsspaziergänge in Mindelheim und Babenhausen für den kommenden Montag sind beim Landratsamt Unterallgäu angezeigt worden. Zuvor hatte Landrat Alex Eder die Beteiligten dazu aufgerufen.

