Nach Brand im Gasthaus "Rössle": So geht es jetzt in Babenhausen weiter

Plus Ein Feuer im Keller hat im "Rössle"-Gebäude in Babenhausen hohen Schaden angerichtet. Mindestens vier Wochen lang bleibt das ehemalige Zunfthaus geschlossen.

Von Stephan Schöttl

Der Brandgeruch hat sich im ganzen Gebäude ausgebreitet. Auch am Montag ist er noch deutlich wahrnehmbar. Ein Feuer im Keller hat am Samstag im historischen „Rössle“-Gebäude in Babenhausen einen hohen Sachschaden verursacht. Ausgelöst vermutlich durch einen technischen Defekt eines Kühlschranks. Über den Aufzugschacht hat sich der Rauch in dem ehemaligen Zunfthaus ausgebreitet. "In den nächsten vier Wochen wird man die Räume im Gebäude nicht nutzen können", sagt Bürgermeister Otto Göppel. So lange wird es wohl dauern, bis das Kellergeschoss und die weiteren Etagen bis hoch zum Saal wieder vollständig gereinigt sind.

Seit Frühjahr 2022 steht das gemeindeeigene Gasthaus zwar leer, wird aber von Vereinen und Vereinigungen, für Festivitäten und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Die Marktgemeinde beispielsweise hatte zuletzt zu Bürgerversammlung und Neujahrsempfang in das traditionsreiche Haus an der Schrannenstraße eingeladen. Das ehemalige Zunfthaus aus dem 17. Jahrhundert diente schon früher als Versammlungsstätte für die Handwerker in Babenhausen. Es wurde mittlerweile umfassend saniert. Innen wie außen, technisch und energetisch. Doch nach dem Brand vom vergangenen Samstag müssen Ausweichmöglichkeiten gefunden werden. So entfallen etwa die Sprechstunden von Donum Vitae, der Arbeiterwohlfahrt und von "Bürger unterstützen Senioren" (BUS) den ganzen Februar über wegen des Schadens. Auch die Literaturstunde mit dem Schauspieler Fred Strittmatter, die am Donnerstag, 1. Februar, stattgefunden hätte, wurde abgesagt. Aus dem Rathaus heißt es: "Die Marktgemeinde bittet um Verständnis und hofft auf normale Belegungsmöglichkeiten ab März."

