Nach dem Hochwasser bekommt Babenhausen Hilfe aus dem Ahrtal

Plus Als das Ahrtal 2021 von der Flutkatastrophe betroffen war, kamen auch aus Babenhausen Spenden. Jetzt revanchierte sich der Lions Club Bad Neuenahr.

Im Juli 2021 starben bei der Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz mindestens 135 Menschen. Hunderte wurden verletzt, dazu 9.000 Häuser zerstört oder beschädigt. Damals war die Hilfsbereitschaft riesig. Aus ganz Deutschland gab es für die Betroffenen Sach- und Geldspenden. Auch aus Babenhausen. Vor zwei Wochen war der Fuggermarkt nun selbst betroffen vom Hochwasser. Die Schäden sind immens, bis sie behoben sind, wird noch viel Zeit vergehen. Etliche der Opfer im Allgäu erfuhren nun unerwartete Hilfe aus dem Ahrtal.

Klaus Dünker, Präsident des Lions Clubs Bad Neuenahr, kam mit 50 Trocknungsgeräten und 20 Lüftern ins Allgäu. Noch während der Flut hatten die Lions Clubs in Kempten und Babenhausen Kontakt mit betroffenen Familien aufgenommen. „Im Allgäu gibt es keine Trocknungsgeräte mehr zu mieten und zu kaufen“, war der Hilferuf, der von Dünker gehört wurde. Aus dem Ahrtal brachte er auch einen neuen Generator mit – denn nicht überall gibt es schon wieder Strom: „Wir spenden alle Geräte“, sagte er. Über die Lionshilfe gingen einige davon auch nach Wattenweiler im Landkreis Günzburg.