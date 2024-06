Babenhausen

18:00 Uhr

Nach dem Hochwasser: Für Physio Ness geht es in neuen Räumen weiter

Katja und Sascha Ness haben in den vergangenen Tagen ihre Physiotherapie-Praxis in Babenhausen neu eingeräumt und wieder eröffnet.

Von Stephan Schöttl

Seit Mittwoch hat die Physiotherapie-Praxis von Katja und Sascha Ness in Babenhausen wieder geöffnet. Mit viel Engagement und dank zahlreicher freiwilliger Helferinnen und Helfer ist nach der Hochwasser-Katastrophe der Umzug in neue Räume gemeistert worden. Darüber ist das Ehepaar "unglaublich dankbar". Die beiden sagen aber auch: "Von einem geregelten Alltag sind wir noch weit entfernt." Der Telefonanschluss beispielsweise funktioniert noch nicht.

Vor siebeneinhalb Jahren haben Katja und Sascha Ness ihre Praxisräume Auf der Wies in Babenhausen bezogen. Als vor gut zwei Wochen das Hochwasser kam, war ihre Existenz wie die von vielen anderen Gewerbetreibenden, Bürgerinnen und Bürgern von einer Minute auf die andere bedroht. Fast einen halben Meter hoch stand die schlammige Brühe in den Behandlungszimmern. Mittendrin Massageliegen, Computer, Akten. "Die Liegen haben wir noch gerettet, die Möbel sind alle weg. Alles Totalschaden", erzählt Sascha Ness. Doch an dieser Stelle der traurigen Geschichte beginnt ein schönes Kapitel. Denn schnell waren viele helfende Hände zur Stelle. Familienangehörige, Freunde, ja sogar Patientinnen und Patienten packten mit an. "Das ging alles in Rekordzeit", meint Katja Ness. Es war aber auch klar, dass die bestehenden Praxisräume vorerst nicht mehr genutzt werden können. Die Sorgen waren wieder da. Die Miete wird trotzdem fällig, laufende Kosten sind zu bezahlen, zudem trägt Ness als Arbeitgeber die Verantwortung für sechs Angestellte. "Das war schon alles sehr aufregend für uns", sagt er.

