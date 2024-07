Nach dem Hochwasser wird in Babenhausen wieder gefeiert

In der Stadtgasse und Auf der Wies reihten sich in Babenhausen Tische und Bänke: Menschen aller Altersstufen saßen hier gemütlich beisammen, genossen den lauen Abend bei Getränken und Leckereien. Dass das Hochwasser am ersten Juniwochenende diesen Bereich und viele angrenzende Straßen überschwemmt sowie Angst und Panik ausgelöst hatte, war kaum noch zu sehen. Denn die Eigentümer und Mieter von Häusern und Geschäften haben kräftig angepackt und die Spuren der Verwüstung bestmöglich beseitigt. Bei ihrem traditionellen Sommernachtsfest konnte sich die Gewerberegion Babenhausen über einen regen Besucherstrom freuen.

