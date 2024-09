Zurück zur Normalität: Bei der medizinischen Versorgung in Babenhausen tut sich etwas

4400: So viele Menschen wurden in der Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) in Babenhausen seit der Flutkatastrophe behandelt. Zunächst provisorisch in einem Container untergebracht, zog die Interims-Praxis Anfang Juli in das Gebäude des Kreis-Seniorenwohnheims um. Ende September wird die KVB den Betrieb jedoch einstellen: Die Situation habe sich weitgehend normalisiert. Auch bei der hausärztlichen Versorgung soll damit allmählich Normalität einkehren.

