Nach Hochwasser: Blaualgen-Verdacht im Babenhauser Rothdachweiher

Das Landratsamt Unterallgäu hat nach dem Hochwasser Proben aus Gewässern in Babenhausen genommen. Jetzt wird davor gewarnt, im Rothdachweiher zu baden.

Anfang kommender Woche soll laut Wetterprognosen endlich der Sommer Einzug halten. Mit Temperaturen von fast 30 Grad. Doch ausgerechnet jetzt warnen die Marktgemeinde Babenhausen und das Landratsamt Unterallgäu davor, im Rothdachweiher zu baden - wegen des Verdachts von Blaualgen.

Eine entsprechende Probe wurde in ein Labor zur Untersuchung eingereicht. In einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt es: "Blaualgen können zum Teil stark toxische Wirksubstanzen in das Wasser abgeben, die schädigend für die Leber und die Nerven sind. Krankheitserscheinungen können vor allem im Bereich des Magen-Darm-Traktes, der Haut und des Atmungsapparats auftreten." Auch Hunde und andere Tiere sind gefährdet.

Generell rät das Landratsamt derzeit davon ab, in Unterallgäuer Seen zu baden. Durch die starken Niederschläge und das Hochwasser seien möglicherweise vermehrt Krankheitserreger aus landwirtschaftlich genutzten Flächen, Abwasser und andere Verschmutzungen in die Gewässer gespült worden. (AZ)