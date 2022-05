Babenhausen

06:00 Uhr

Der Gänsberg in Babenhausen wird nach dem Unfall mit einem Kind sicherer

Plus Vor Ostern hat sich ein Autounfall mit einem verletzten Kind in Babenhausen ereignet. Die Marktgemeinde reagiert darauf – und wird in der Straße etwas ändern.

Von Sabrina Karrer

Ein Bub rennt in der Nähe eines Spielplatzes auf die Straße. Ein Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasst das Kind. Es wird verletzt, muss per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Passiert ist das am Gründonnerstag am Gänsberg in Babenhausen. Die Unfallstelle hatten Polizei und Marktgemeinde schon vorher im Blick. Sie galt als unübersichtlich. Nun soll sie sicherer werden: Mehrere Änderungen in der Straße sind beschlossen worden, vor allem an der Einmündung zum Spielplatz.

