Nächster Bauabschnitt der Babenhauser Umfahrung beginnt

Die Arbeiten gehen weiter, der Verkehr muss dazu umgeleitet werden. Die Fahrzeuge können dazu teilweise schon ein Stück der neuen Ortsumfahrung nutzen.

Der nächste Bauabschnitt für die neue Ortsumfahrung Babenhausen beginnt: An Donnerstag, 30. Juni, wird es deshalb eine Straßensperrung geben, und eine Umleitung wird eingerichtet.

Die Ortsumfahrung westlich der Marktgemeinde Babenhausen nimmt immer mehr Form an. Neben dem bereits fertiggestellten südlichen Kreisverkehrsanschluss an die B300 ist nach Angaben des Bauamtes auch die neue Fahrbahntrasse so gut wie fertig. Im nächsten Schritt wird nun der nördliche Bereich der Ortsumfahrung gebaut.

Neben dem Anschluss an die St2020 mit einem Kreisverkehr wird die Staatsstraße auch östlich und westlich des neuen Knotenpunkts erneuert. Deshalb wird es ab Donnerstag, 30. Juni, eine Vollsperrung auf der Staatsstraße 2020 im Bereich östlicher Ortseingang bis hin zum Kreisverkehr am Nettomarkt geben. Das sei notwendig, um die Bauarbeiten sicher und qualitativ hochwertig durchführen zu können, heißt es seitens des Staatlichen Bauamts Kempten. Die Vollsperrung werde voraussichtlich bis Freitag, 9. September, andauern.

So verläuft die Umleitung in Babenhausen

So läuft die Umleitung während dieser Zeit: Der von Oberroth kommende Verkehr wird kurz vor dem im Bau befindlichen Kreisverkehr auf eine Baustellenumfahrung umgeleitet. Von dieser kommt man auf die neue Ortsumfahrung, die bis zur B300 südwestlich der Marktgemeinde führt. Von dort aus sind alle Verkehrsbeziehungen wieder möglich. Die Verkehrsführung von Süden nach Norden erfolgt entsprechend umgekehrt. Die Stichstraße Ulmer Straße kann rückwärtig, beispielsweise über den Schöneggweg, erreicht werden. (AZ)