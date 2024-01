Babenhausen/Neu-Ulm

Schulleiter schämt sich für AfD-Abgeordneten Schmid aus Babenhausen

Der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Schmid steht in der Kritik.

Plus Babenhauser Realschuldirektor kommentiert Eklat um rechte Parolen nach AfD-Parteitag. Einer der Beteiligten - Franz Schmid - gehörte einst "zur Schulfamilie".

Von Sabrina Karrer, Michael Kroha

Der Babenhauser Realschuldirektor Martin Rister hat im Rahmen einer Schulveranstaltung den Eklat um rechte Parolen nach dem Parteitag der Bayern-AfD im mittelfränkischen Greding kommentiert. Eine Gruppe soll in einer Diskothek "Deutschland den Deutschen. Ausländer raus!" zu einem Lied skandiert haben. Nach Recherchen des BR gehörte zu jener Gruppe auch der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Schmid aus dem Babenhauser Ortsteil Klosterbeuren. Er ist auf einem Video, das den Vorfall zeigen soll, zu sehen. "Wir schämen uns gerade", sagte Realschuldirektor Rister am Freitag während eines Festakts. Schmid besuchte in Babenhausen die Grund- und Mittelschule.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung in der Anton-Fugger-Realschule stand ein Schüleraustausch-Pilotprojekt (Bericht folgt). Zahlreiche Ehrengäste saßen im Publikum, um die deutsch-französische Freundschaft zu feiern. Martin Rister griff in seiner Ansprache die Recherchen des BR auf und die Vorwürfe gegenüber Franz Schmid, der im Stimmkreis Neu-Ulm kandidierte und über die Liste den Sprung ins Parlament schaffte. "Er war einmal Teil der Schulfamilie", sagte Rister und verurteilte, dass Parteimitglieder der AfD Parolen wie "Ausländer raus" gegrölt haben sollen. Es folgte ein Plädoyer für Demokratie und Freiheit. "Wir dürfen nicht zulassen, dass sich Dinge wiederholen", warnte der Realschuldirektor, der zugleich CSU-Ortsvorsitzender in Babenhausen ist. Er appellierte: "Lassen Sie uns gemeinsam dafür einstehen!"

