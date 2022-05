Neue Vorgehensweise in Babenhausen: Mit dem "Baupilot" zum eigenen Grundstück

Babenhausen nutzt künftig ein Programm für die Vergabe von Bauplätzen und Gewerbeflächen. Die Bauamtsleiterin erklärt, was sich ändert.

Die Nachfrage nach Bauplätzen in der Region ist groß und das nicht erst seit gestern. Bisher haben sich Frauen und Männer, die ihren Traum vom eigenen Haus gerne in Babenhausen oder in einem der Ortsteile verwirklichen möchten, an das Rathaus gewandt, zum Beispiel per Telefon oder E-Mail. Jetzt gibt es eine neue Möglichkeit, um Interesse zu bekunden. Die Marktgemeinde hat sich den "Baupilot" zu Hilfe geholt.

Gemeint ist damit ein Online-Programm. Bauamtsleiterin Julia Fuchs erklärt die Hintergründe: "Uns erreichen nach wie vor viele Anfragen zu Baugrundstücken, sowohl privat als auch gewerblich", sagt sie. Bisher seien Bauplätze nach dem "Windhundverfahren" vergeben beziehungsweise verkauft worden. "Dieses Verfahren ist heute wohl nicht mehr zeitgemäß." Deshalb erfolge der gesamte Prozess der kommunalen Bauplatzvermarktung in Zukunft digital über die Plattform Baupilot. Das Rathaus erhofft sich dadurch eine einfachere und transparentere Vorgehensweise - hauptsächlich für die Bauwerber.

Bauwerber müssen nicht mehr umständlich im Rathaus nachfragen

Wer auf der Suche nach einem Grundstück ist, kann sich ab sofort online über Bau- und Gewerbeflächen in Babenhausen, Klosterbeuren und Unterschönegg informieren und unverbindlich in Interessenlisten eintragen. Die vermerkten Nutzerinnen und Nutzer werden über den aktuellen Stand und den Bewerbungsstart informiert, um rechtzeitig ihren Hut in den Ring werfen zu können. "Für die Interessenten ist das ein immenser Vorteil, weil sie nicht immer umständlich per Mail oder am Telefon bei uns nachfragen müssen und sich sicher sein können, den Bewerbungsstart nicht zu verpassen", sagt Fuchs.

Im Moment kann man sich laut der Bauamtsleiterin allerdings noch nicht konkret auf ein Gebiet bewerben, sondern nur in die Listen eintragen. Wie berichtet, entstehen in Babenhausen und Klosterbeuren aktuell zwei Wohnbaugebiete. Sie tragen die Namen "Bei den zwei Linden" und "Klosterbeuren West". Bei letzterem übernimmt die Marktgemeinde die Vermarktung.

Lesen Sie dazu auch

Der Baupilot ist bereits in anderen Orten im Einsatz, vor allem in Baden-Württemberg, zum Beispiel in Ulm und Dietenheim. Im Unterallgäu nutzen es bisher nach Angaben des Anbieters Mindelheim und Tussenhausen.