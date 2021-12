Neue Wohnungen sollen im Babenhauser Ortskern entstehen

Eine neue Wohnanlage soll im Ortskern von Babenhausen entstehen. Beachten müssen die Bauherren die Nähe zum Friedhof.

Neue Wohnungen sollen an der Krumbacher Straße in Babenhausen entstehen. Weil sich die Marktgemeinde dazu verpflichtet hat, möglichst Flächen im Ortsinneren zu nutzen, bevor sie an den Rändern wächst, begrüßt der Marktrat die Pläne eines Unterallgäuer Bauunternehmens. Ein paar Auflagen gibt es, da das Grundstück an den Friedhof grenzt.

Es befindet sich etwas versteckt an der Ortsdurchfahrt, zwischen dem denkmalgeschützten Fugger'schen Forsthaus, der Gärtnerei Blumen Liedel und dem Friedhof. Entstehen sollen auf der Fläche zwei größere Mehrfamilienhäuser mit jeweils bis zu elf Wohnungen, Tiefgarage und Garten, hieß es in der Sitzung des Marktrates. Die Gebäude müssten zehn bis zwölf Meter Abstand zum Friedhofsgelände einhalten. Außerdem seien drei Vollgeschosse das Maximum. Bevor der Bau losgehen kann, müssen noch der Flächennutzungs- und Bebauungsplan geändert werden. Der Marktrat leitete das Verfahren in die Wege, das der Bauträger bezahlt. (stz)