Neues Gesundheitszentrum: Betreiber haben in Babenhausen große Pläne

Auf der Wies entsteht in Babenhausen ein neues Gesundheitszentrum. Mitte Mai ist der Umzug geplant.

Plus Mitten in Babenhausen entsteht derzeit ein riesiges Gesundheitszentrum. Was das Unternehmen Pro Physio auf 1500 Quadratmetern vorhat.

Da kommt der Chef höchstpersönlich ins Schwärmen. Dieter Vingerhoed bleibt bei einem seiner täglichen Rundgänge über die Baustelle an einem der großen Panoramafenster stehen, blickt nach draußen, hält kurz inne und sagt: "Das ist eine 1A-Lage." Auf der einen Seite die neue Mitte auf der Wies, auf der anderen viel Grün rund um den Mühlbach. In Babenhausen entsteht derzeit ein riesiges Gesundheitszentrum, einen nicht näher genannten Millionenbetrag investiert das Unternehmen Pro Physio in sein neues Zuhause. Vingerhoed und seine Mitstreiter Robin Etmans und Benjamin Kleisen haben große Pläne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

