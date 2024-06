Notfallpraxis, Spenden, Hilfen und mehr: Angebote zu den Hochwasser-Schäden

Wo in Babenhausen Sachspenden gesammelt werden, welche Hilfe der Kindergarten Sternschnuppe bekommen soll und was für Betroffene des Hochwassers bedeutend ist.

Voraussichtlich ab Mittwoch wird eine mobile Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) auf dem Parkplatz der Jugendbildungsstätte am Birkenweg eingerichtet. Voraussichtlich zehn bis 14 Tage lang wird ein Team der KVB diese Praxis betreiben, die ausschließlich Notfallpatientinnen und -patienten betreut. Sobald die Gemeinschaftspraxis, deren Sitz vom Hochwasser zerstört wurde, ihre Übergangsräume im Kreisseniorenwohnheim nutzen kann, wird die Notfallpraxis abgebaut. Das Team wird von der Gemeinde untergebracht, die Öffnungszeiten werden noch bekannt gegeben.

Die Marktgemeinde Babenhausen verweist auf weitere wichtige Angebote und Projekte im Zusammenhang mit dem Hochwasser und den dadurch verursachten Schäden. Mit sofortiger Wirkung öffnet die Schulgemeinschaft die Alte Turnhalle am Stadion in Babenhausen für Anlieferung und Ausgabe von Sachspenden aller Art. Geliefert werden sollen nur Güter, die garantiert in Ordnung und voll funktionsfähig sind. Angenommen werden Möbel, Elektrogeräte, Bettdecken, Matratzen. Bitte keine Kleidung und keine Accessoires mehr bringen. Die Annahme ist am Samstag von 8 Uhr bis 12 Uhr möglich. Ab wann in der nächsten Woche Gegenstände abgeholt werden können, will die Marktgemeinde umgehend mitteilen.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Babenhausen hat ein Spendenkonto eingerichtet: DE21 7315 0000 0000 0335 55. Jeder Euro soll bei den Betroffenen ankommen. Eine Spendenquittung ist möglich.

Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, steht Betroffenen in der Hochwasserkatastrohe bei und nimmt auch Spenden entgegen. Näheres unter www.kartei-der-not.de.

Für betroffene Privathaushalte im Freistaat Bayern stehen Soforthilfen des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat zur Verfügung. Das Landratsamt Unterallgäu informiert dazu unter www.landratsamt-unterallgaeu.de/hochwasser (AZ)

Hochwasser in Babenhausen: Spenden-Aktion und Beratung für Soforthilfen

Die Kindertagesstätte am Schloss in Babenhausen will geeignete Übergangsgruppen für Kinder des Kindergartens Sternschnuppe schaffen und einrichten. Die Einrichtung ist von der Flut zerstört. Über das Portal betterplace.org sollen 12.000 Euro Spendengeld gesammelt werden.

Die Diakonie Allgäu und das evangelische Dekanat Memmingen bieten Menschen, die vom Hochwasser betroffen sind, Unterstützung an. Die Beratungsangebot des Sozialverbands wurden angepasst. Am Montag und Donnerstag gibt es jeweils von 9 bis 11 Uhr im evangelischen Gemeindehaus im Akazienweg 4 in Babenhausen Unterstützung bei der Beantragung von Soforthilfen des Landes und der Stiftungen (wie zum Beispiel Kartei der Not). Weitere individuelle Hilfen werden vermittelt. Terminvereinbarung unter Telefon 08331/758-0 wird empfohlen.

Hochwasser-Müll kann am Wertstoffhof in Babenhausen abgegeben werden

Verwaltung und Feuerwehr bitten um Mithilfe: Wer Pumpen und Schläuche hat, die er niemandem zuordnen kann, soll diese bitte im Rot-Kreuz-Haus in der Bahnhofstraße 4 abgeben. Diese Information soll in der Nachbarschaft und Bekannten weitergegeben werden. Wer helfen möchte, kann sich noch am Samstagvormittag und ab kommender Woche werktags von 8 bis 12 Uhr an Alexandra Hörtrich im Rathaus wenden, Telefon 08333/9400-31.

Die Anlieferung von Hochwasser-Müll ist bis Samstagabend, 18 Uhr, am Wiesmühlweg und am Wertstoffhof (9 bis 18 Uhr) möglich. Von Montag, 10. Juni, an steht nur noch der Wertstoffhof zur Anlieferung in Babenhausen zur Verfügung. Am Montag und Dienstag, 10. und 11 Juni, hat dieser noch von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ab Mittwoch, 12. Juni, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. Die Anlieferung am Wertstoffhof muss zwingend sortiert erfolgen. (AZ)