Straße zwischen Babenhausen und Oberschönegg wird gesperrt

In wenigen Tagen kommen neue Umwege auf Autofahrer zu. Grund ist eine weitere Baustelle bei Babenhausen.

Die Menschen aus Babenhausen und der Umgebung sind inzwischen Umwege gewöhnt. Grund sind die Baustellen, die es seit dem vergangenen Jahr in der Marktgemeinde gibt. Einerseits entsteht westlich von Babenhausen eine neue Ortsumfahrung. Andererseits wird eine Ortsdurchfahrt ausgebaut - die Kreisstraße MN8. Mit letzterer Baustelle hat auch eine neue Straßensperre zu tun, die Auswirkungen auf den Verkehr haben wird: Ab Montag, 23. Mai, ist die Kreisstraße nämlich auch zwischen Babenhausen und Oberschönegg nicht befahrbar.

Der Landkreis Unterallgäu hat vor, die Kreisstraße MN8 auch außerhalb von Babenhausen aufzuwerten. Foto: Sabrina Karrer (Archivbild)

Wie berichtet, wird die MN8 in der Marktgemeinde seit dem vergangenen Sommer zwischen der Kreuzung mit der Bundesstraße B300 (am Espachplatz) und dem Ortsende saniert. Jetzt wird die Straßensperrung bis zum Nachbarort Oberschönegg erweitert, vorbei an Weinried. Wie das Tiefbauamt am Landratsamt Unterallgäu mitteilt, wird in diesem Abschnitt der MN8 der Fahrbahnbelag teilweise erneuert. Der Ausbau der Babenhauser Ortsdurchfahrt wird genutzt, um diese Arbeiten gleich auch noch zu erledigen.

Umleitung über Egg und Klosterbeuren

Während der Sperrung gibt es eine Umleitung für Autofahrer, Lastwagen und Co.: Die Strecke führt von Oberschönegg über Egg an der Günz und Klosterbeuren nach Babenhausen. Das gilt auch in umgekehrter Richtung. Wie lange dieser Umweg notwendig ist? Die Belagsarbeiten sind nach Angaben des Landratsamts voraussichtlich bis Ende Juni abgeschlossen. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt dauert noch bis zum Jahresende.

