Hilfe für Hund und Katze: Tierkliniken suchen laufend nach Blutspendern

Lokal Die Tierkliniken in Babenhausen und Offenhausen suchen immer nach Tieren, die Blut spenden. Wie das Verfahren läuft und warum die Zeit oft drängt.

Das schwarze Kätzchen, das Tierärztin Sajedeh Sajadihezaveh auf dem Arm hält, wurde als krankes Findeltier in die Anicura-Kleintierklinik nach Babenhausen gebracht. Nun geht es ihm wieder gut und es wird auch bald ein neues Zuhause bekommen. Eine Bluttransfusion war für die Genesung der kleinen Katze nicht notwendig. Andere Tiere dagegen brauchen eine einmalige oder auch regelmäßige Übertragung, um zu überleben. Nach Angaben von Expertinnen aus Babenhausen und Offenhausen kommt das nach Unfällen, bei größeren Operationen, nach Vergiftungen, bei Gerinnungsstörungen, bestimmten Immunerkrankungen oder auch bei einigen Krebsarten vor. Eine Hürde macht das Verfahren komplizierter als bei menschlichen Blutspenden.