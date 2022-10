Ortsumfahrung: Ein erster Schritt ist gemacht, jetzt heißt es dranbleiben

Plus Mit der Freigabe der "Spange" im Westen von Babenhausen wird der Verkehr im Ort entlastet. Unser Autor meint: Nur eine Ortsumgehung löst das Problem wirklich.

Mit der offiziellen Freigabe der "Spange" im Westen von Babenhausen ist jetzt ein erster Meilenstein auf dem langen Weg zur ersehnten Ortsumfahrung gesetzt. Schon vor zehn Jahren haben die Planungen begonnen. Sie wurden damals als Gesamtprojekt bewertet, weil eine Ortsumgehung nur so seine Wirkung voll entfalten kann. Der Verkehr rollt nun zumindest teilweise um die Marktgemeinde. Doch die Kuh ist damit noch lange nicht vom Eis.