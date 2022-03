Parkplätze am Babenhauser Friedhof fallen für neue Wohnanlage weg

Plus Eine neue Wohnanlage entsteht neben dem Friedhof in Babenhausen. Wegen der Zufahrt müssen Parkplätze weichen.

Das Bauprojekt ist dem Babenhauser Marktrat willkommen: eine neue Wohnanlage mitten im Ort, auf einer bisher ungenutzten Fläche. Da nimmt das Gremium in Kauf, dass Parkplätze wegfallen - gleichwohl dies "an der Stelle wehtut", wie der Bürgermeister sagt.